"Целых 10 лет ждали": грандиозные изменения порадовали жителей Владивостока

Долгожданные грандиозные изменения наконец-то порадовали жителей Владивостока. В социальной сети Instagram dps_vl (12+) уточнили, в бараке в районе улицы Героев Хасана, где каждую зиму прорывает трубы отопления, начался ремонт деревянных перекрытий.