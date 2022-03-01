"Целых 10 лет ждали": грандиозные изменения порадовали жителей Владивостока

Долгожданные грандиозные изменения наконец-то порадовали жителей Владивостока. В социальной сети Instagram dps_vl (12+) уточнили, в бараке в районе улицы Героев Хасана, где каждую зиму прорывает трубы отопления, начался ремонт деревянных перекрытий.
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