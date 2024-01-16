Армия России в зоне СВО приступила к ковровым бомбардировкам ВСУ БПЛА «Инферно»

Российские войска на некоторых направлениях в зоне специальной военной операции приступили к ковровым бомбардировкам позиций Вооруженных формирований Украины с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков "Инферно".
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