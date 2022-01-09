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Ламело Болл отдал великолепную передачу из-за спины с центра площадки

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл на первой минуте матча против «Милуоки» отдал великолепную передачу из-за спины с центра площадки на Мэйсона Пламли в быстрый отрыв.

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