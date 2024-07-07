"Местное население, устав от бездействия властей, сами выгоняют мигрантов, "оккупировавших" детскую площадку и не дававших их детям на ней играть" — Чем дольше власти будут "жевать сопли", тем быстрее за неё всё решат другие...

Чем дольше власти будут "жевать сопли", тем быстрее за нее все решат другие. Это Краснодар. Здесь мы видим, как местное население, устав от бездействия властей, сами выгоняют мигрантов, "оккупировавших" детскую площадку и не дававших их детям на ней играть.