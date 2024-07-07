"Местное население, устав от бездействия властей, сами выгоняют мигрантов, "оккупировавших" детскую площадку и не дававших их детям на ней играть" — Чем дольше власти будут "жевать сопли", тем быстрее за неё всё решат другие...

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
стрелять чурок на месте вместе с вонючими женами немытыми и их гаденькими детьми уродами
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14 час.
Александр Леушин
Таких посетителей с площадки вон!
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14 час.
ГМ
Георгий Михалев
Этих скотов надо дустом посыпать.
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9 час.

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