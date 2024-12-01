Сообщается, что графические процессоры Intel B570/B580 Battlemage и AMD Navi 44 RDNA 4 идут в ногу с RTX 4060 Ti

В новой утечке, полученной от разработчика аппаратного обеспечения Golden Pig Upgrade Pack, утверждается, что бюджетные графические процессоры Intel B570/B580 и AMD Navi 44 могут побить существующий RTX 4060 Ti от Nvidia, который в настоящее время продается по цене 400 долларов.
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