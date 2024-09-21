За последние сутки ВСУ потеряли до 2150 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Благодаря действиям военных группировки сил «Центр» за сутки ВСУ потеряли до 520 человек, группировки «Юг» — до 840, группировки «Запад» — до 435, группировки «Север» — до 135, группировки «Восток» — до 160, группировки «Днепр» — до 60.