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Закон, порядок, государство

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Без воды останутся жители одной улицы Уссурийска до вечера 24 октября

Без воды останутся жители одной улицы Уссурийска до вечера 24 октября

Плановые работы на сетях водоснабжения 24 октября оставят без холодной воды жителей Уссурийского городского округа.

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