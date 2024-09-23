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Генерал ВСУ в ярости: Партнеры покупают у РФ товаров на десятки миллиардов, а нам не дают денег

Генерал ВСУ в ярости: Партнеры покупают у РФ товаров на десятки миллиардов, а нам не дают денег

Украина должна не устраивать показательные акции ГУР у нефтедобывающих платформ вблизи Крыма, а обращать внимание на то, что ее ближайшие партнеры, несмотря на санкции, продолжают закупать у России нефть, газ и другие товары.

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