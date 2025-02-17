В Архангельске появится памятник соломбальским мальчикам

Его разместят в сквере у детской библиотеки имени Е. С. Коковина.Сейчас скульптор Сергей Сюхин прорабатывает композицию в глине: он точно по финальному эскизу формирует все составляющие, самые мельчайшие черты и детали.
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