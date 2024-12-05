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Лавров: «Россия готова сделать все, чтобы защитить свои законные интересы»

Лавров: «Россия готова сделать все, чтобы защитить свои законные интересы»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что испытание гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в реальных условиях — это сигнал Западу о том, что Россия готова сделать все, чтобы защитить свои законные интересы.

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