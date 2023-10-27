В Калуге продолжается круглосуточная уборка дорог от снега

Глава Калуги Дмитрий Денисов рассказал о ходе круглосуточной уборки улиц города от снега. На утро 27 октября в уборке дорог задействовано 56 машин, в том числе 23 специальных, 11 автосамосвалов, 6 обычных тракторов и 5 малогабаритных.