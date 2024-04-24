Призрак сельской собственности

Несколько лет жители села Верхнерусского в Шпаковском районе Ставропольского края бьются за честно приобретенные земельные участки, которые местная администрация под различными предлогами пытается у них отобрать.
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