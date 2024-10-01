Профессор философии Критского политехнического университета Димитриос Пателис заявил, что от победы России и российского народа над агрессивной осью во главе с США на Украине зависит выживание человечества.
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