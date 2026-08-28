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Мировое обозрение

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Целый этаж и жизнь без камер: 20-летний сын Трампа всё глубже уходит в тень

Целый этаж и жизнь без камер: 20-летний сын Трампа всё глубже уходит в тень

Все обсуждают публичные скандалы семьи Трамп. Шум, эпатаж, бесконечные посты в соцсетях. На этом фоне младший сын президента выглядит аномалией.

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