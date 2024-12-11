FLAG HAVELLS INDIA FUTURES NSE:HAVELLS1! TORTOISE_MS Havells Fut broke out of flag patern taking support from @ 0.
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FLAG HAVELLS INDIA FUTURES NSE:HAVELLS1! TORTOISE_MS Havells Fut broke out of flag patern taking support from @ 0.