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Газета.ру

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В Грузии гражданке Украины предъявили обвинение по делу о смерти Даура Буавы

В Грузии гражданке Украины предъявили обвинение по делу о смерти Даура Буавы

Прокуратура Грузии предъявила обвинение гражданке Украины , задержанной по делу об оставлении в опасности погибшего абхазского блогера Даура Буавы.

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