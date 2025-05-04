В Молдавии массово отметят День Победы вопреки властям - общественник

В Молдавии День Победы в этом году пройдёт в масштабном формате, несмотря на отсутствие поддержки со стороны центрального правительства, сообщил РИА Новости глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович .
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