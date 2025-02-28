Власти Нигера решили заняться регулированием использования соцсетей

Взять под контроль использование социальных сетей, чтобы предотвратить их использование в качестве инструмента для подрывной деятельности, решило правительство Нигера, заявил министр связи, почт и цифровой экономики Сиди Мохамед Ралиу, 27 февраля сообщает Agence Nigérienne de Presse.
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