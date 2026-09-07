Канцлера Германии разгромили в Саксонии

Несколько часов назад в Саксонии-Анхальт завершился подсчет голосов на выборах в парламент. Итог был несколько предсказуем: «Альтернатива для Германии» победила с разгромным счетом, получив, при огромной явке, 43,8% голосов Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ У ближайшего конкурента — Христианско-демократического союза канцлера Мерца — чуть больше 17%.
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