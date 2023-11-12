Театр абсурда
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Театр абсурда

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Миграционные проблемы, или как высунуть голову из песка и найти решение

Миграционные проблемы, или как высунуть голову из песка и найти решение

Проблемы миграции копились долгие годы. Можно сколько угодно кивать на то, как толпы граждан стран Латинской Америки штурмуют южную границу США, на то, как трещит по швам старушка-Европа от засилья нелегалов с Ближнего Востока и Африки.

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Комментарии
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N
Nata
Мигранты уже давно далеко не дешевая рабочая сила, да и не рабочая. Это пылесос из бюджета высасывает все до крупиц, а на улицах страны становится басмаческим  пробным  уроком для народа страны. Границы для того и были созданы, чтобы защищать народ страны от орд соседей. Открыть их может только больной на голову. Визовый режим может быть любой - льготный для одних, более строгий для других, рабочий для третьих и полностью закрыт для нарушителей и преступников.
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