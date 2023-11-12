Миграционные проблемы, или как высунуть голову из песка и найти решение

N

Nata

Мигранты уже давно далеко не дешевая рабочая сила, да и не рабочая. Это пылесос из бюджета высасывает все до крупиц, а на улицах страны становится басмаческим пробным уроком для народа страны. Границы для того и были созданы, чтобы защищать народ страны от орд соседей. Открыть их может только больной на голову. Визовый режим может быть любой - льготный для одних, более строгий для других, рабочий для третьих и полностью закрыт для нарушителей и преступников.