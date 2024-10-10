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The American Conservative: мы влипли по уши и пора возобновлять призыв в армию

The American Conservative: мы влипли по уши и пора возобновлять призыв в армию

ЕЛЕНА  ПАНИНА Традиционный американский внешнеполитический инструмент военного давления перенапряжён, уверен Захари Йост из TAC, а положение действующей Стратегии национальной безопасности США, уверяющее в отсутствии задач, с которыми бы Вашингтон не справился, никогда не выглядело более нелепым.

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