Иско стал первым футболистом, сыгравшим в ЛЧ за пять разных команд из одной страны

Полузащитник «Бетиса» Иско вышел в стартовом составе своей команды на матч общего этапа Лиги чемпионов против «Лилля» (3:2) и тем самым установил достижение для испанского футбола.
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