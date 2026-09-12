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Царьград

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Главное к вечеру 12 сентября: Крушение самолёта в Татарстане. Итоги первого дня саммита БРИКС. Крупное ДТП в Архангельской области

Главное к вечеру 12 сентября: Крушение самолёта в Татарстане. Итоги первого дня саммита БРИКС. Крупное ДТП в Архангельской области

Первый день саммита БРИКС завершился не без интриги. Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди улучили момент, чтобы пообщаться в тесном кругу без лишних ушей.

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