Канада оспорит в CAS присуждение России бронзовых медалей командного турнира Олимпиады-2022

Федерация фигурного катания и НОК Канады подадут апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте федерации: «Skate Canada вместе со спортсменами, участвовавшими в Олимпиаде, и Канадским олимпийским комитетом приняли решение официально обжаловать вердикт ISU о бронзовых медалях командного турнира».
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