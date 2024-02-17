Канада оспорит в CAS присуждение России бронзовых медалей командного турнира Олимпиады-2022

Федерация фигурного катания и НОК Канады подадут апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте федерации: «Skate Canada вместе со спортсменами, участвовавшими в Олимпиаде, и Канадским олимпийским комитетом приняли решение официально обжаловать вердикт ISU о бронзовых медалях командного турнира».