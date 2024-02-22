Владельцы летних террас кафе и ресторанов Севастополя снова напряглись, но не все

Снова на повестке тема размещения летних веранд кафе и ресторанов в Севастополе. Совсем скоро пригреет солнышко, горожане будут с удовольствием искать места у моря, чтобы насладиться хорошей кухней и видами природы одновременно.
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