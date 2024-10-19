Сегодня электричество отключат только в центральной части Астрахани

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:30. В субботу, 18 октября, плановые отключения электричества коснутся только центральной части Астрахани: Самое короткое отключение продлится 4 часа, самое длительное – 9 часов.
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