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Пункт-А

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Сегодня электричество отключат только в центральной части Астрахани

Сегодня электричество отключат только в центральной части Астрахани

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:30. В субботу, 18 октября, плановые отключения электричества коснутся только центральной части Астрахани:   Самое короткое отключение продлится 4 часа, самое длительное – 9 часов.

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