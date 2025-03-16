Ганчев рассказал о продвижении ВС России в сторону Купянска

Ганчев: ВС России расширяют зону влияния для дальнейшего наступления на Купянск ВС России расширяют зону влияния на правом берегу реки Оскол для дальнейшего наступления на Купянск, заявил ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии