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Ганчев рассказал о продвижении ВС России в сторону Купянска

Ганчев рассказал о продвижении ВС России в сторону Купянска

Ганчев: ВС России расширяют зону влияния для дальнейшего наступления на Купянск ВС России расширяют зону влияния на правом берегу реки Оскол для дальнейшего наступления на Купянск, заявил ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

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