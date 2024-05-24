В России предложили запретить забирать заявления из МВД пострадавшим от домашнего насилия

Запрет пострадавшим от домашнего насилия отзывать написанные заявления в полицию, а также введение охранных ордеров должны войти в пакет закинициатив, разработки которых анонсировали депутаты Госдумы РФ .
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