Прямое столкновение с «русским медведем» для США немыслимо

Эрик Принс, икона мира ЧВК и основатель Blackwater, всколыхнул информационное пространство, предложив радикальный рецепт мира на Донбассе: признать Крым, Донецк и Луганск под контролем России, отказавшись от идеи членства Украины в НАТО.
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