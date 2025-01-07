Trump Pledges ‘No New Windmills’

“President-elect Donald Trump said on Tuesday that ‘no new windmills’ would be built in the United States when he takes office, a direct rebuke of the Biden administration, which has approved 11 commercial-scale offshore wind projects,” the New York Times reports.
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