Неудивительно, что внимание к пресс-конференции президента России Владимира Путина по итогам XVI саммита БРИКС в Казани было приковано не только со стороны дружественной аудитории, но и на коллективном Западе.
«А что случилось, господа?»: Выступление Путина привело Запад в ужас
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Это издержки "планово-распределительной системы". Нельзя всё планировать "с точностью до гвоздя" и опираться только на "энтузиазм масс". Есть "тяжёлая промышленность", предприятия "группы А", это дело государства, тем более в условиях мобилизации для ведения СВО, как сейчас. Но есть "группа Б" - товары народного потребления, отсюда "Промкооперация".
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8 час.
VO
Vladimir Orekhov
Конечно. См в Википедии сайт "Социализм". Фрагменты - В зависимости от контекста слово «социализм» может определять идеологию, экономику, политический режим или социальную организацию. т.е. термин "социализм" весьма многозначен и в общем смысле "Общественный" противопоставляется не капитализму, а индивидуализму.
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4 час.
Алексей Горшков
А по-моему САМ ФАКТ такого представительства на саммите БРИКС (особенно - Генсека ООН и представителей Турции) - САМ ПО СЕБЕ УСПЕХ !!! Все могли ничего не делать - ПРОСТО ПРИЕХАТЬ !!! Напомнило советский анекдот о гастролях Зыкиной в Тбилиси: "Я петь не могу, простыла! - А ты не пой, просто хАдЫ пА сцене туда - сУда, туда - сУда"!
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4 час.
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