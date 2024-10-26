«А что случилось, господа?»: Выступление Путина привело Запад в ужас

Игорь Кузнецов Это издержки "планово-распределительной системы". Нельзя всё планировать "с точностью до гвоздя" и опираться только на "энтузиазм масс". Есть "тяжёлая промышленность", предприятия "группы А", это дело государства, тем более в условиях мобилизации для ведения СВО, как сейчас. Но есть "группа Б" - товары народного потребления, отсюда "Промкооперация".

VO Vladimir Orekhov Конечно. См в Википедии сайт "Социализм". Фрагменты - В зависимости от контекста слово «социализм» может определять идеологию, экономику, политический режим или социальную организацию. т.е. термин "социализм" весьма многозначен и в общем смысле "Общественный" противопоставляется не капитализму, а индивидуализму.