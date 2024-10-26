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«А что случилось, господа?»: Выступление Путина привело Запад в ужас

«А что случилось, господа?»: Выступление Путина привело Запад в ужас

Неудивительно, что внимание к пресс-конференции президента России Владимира Путина по итогам XVI саммита БРИКС в Казани было приковано не только со стороны дружественной аудитории, но и на коллективном Западе.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Это издержки &quot;планово-распределительной системы&quot;. Нельзя всё планировать &quot;с точностью до гвоздя&quot; и опираться только на &quot;энтузиазм масс&quot;. Есть &quot;тяжёлая промышленность&quot;, предприятия &quot;группы А&quot;, это дело государства, тем более в условиях мобилизации для ведения СВО, как сейчас. Но есть &quot;группа Б&quot; - товары народного потребления, отсюда &quot;Промкооперация&quot;.
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8 час.
VO
Vladimir Orekhov
Конечно. См в Википедии сайт &quot;Социализм&quot;. Фрагменты - В зависимости от контекста слово «социализм» может определять идеологию, экономику, политический режим или социальную организацию. т.е.  термин &quot;социализм&quot; весьма многозначен и в общем смысле  &quot;Общественный&quot; противопоставляется не капитализму, а индивидуализму.
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4 час.
Алексей Горшков
А по-моему САМ ФАКТ такого представительства на саммите БРИКС (особенно - Генсека ООН и представителей Турции) - САМ ПО СЕБЕ УСПЕХ !!! Все могли ничего не делать - ПРОСТО ПРИЕХАТЬ !!! Напомнило советский анекдот о гастролях Зыкиной в Тбилиси: &quot;Я петь не могу, простыла! - А ты не пой, просто хАдЫ пА сцене туда - сУда, туда - сУда&quot;!
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4 час.

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