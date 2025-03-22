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В России создали лазерные нанометки для защиты от подделок

В России создали лазерные нанометки для защиты от подделок

Как сообщили в Российском научном фонде (РНФ), инновация предназначена для маркировки дорогостоящей техники в высокотехнологичных отраслях, таких как аэрокосмическая промышленность, производство солнечных панелей, видеокарт и военной техники.

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