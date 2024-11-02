В Санкт-Петербурге завершились соревнования по мини-футболу среди вузов МЧС России

Участие в чемпионате принимали 5 команд, представляющие учебные заведения чрезвычайного ведомства. На паркете встретились сборные Санкт-Петербургского университета ГПС, Академии гражданской защиты, Академии ГПС, Уральского института ГПС, Сибирской пожарно-спасательной академии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии