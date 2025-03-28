Жителя Кирсанова будут судить за применение насилия в отношении представителя власти

В Кирсановской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
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