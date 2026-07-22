Врач Шефатова: экономия средства с SPF не поможет защитить кожу от солнца

Главной ошибкой при использовании SPF является экономия средства, для оптимальной защиты от солнца важно наносить на лицо и шею примерно две полоски крема на пальцах, а на все тело взрослого человека — около двух столовых ложек.
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