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«Мы играем сегодня или сразу идем в клуб тусоваться?» Велимир Перасович накричал на команду после 0:8

«Зенит» начал 5-й матч полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против УНИКСа с рывка 8:0. Главный тренер казанской команды Велимир Перасович тут же взял тайм-аут, чтобы изменить настрой команды.

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