Клаудиньо не вышел на замену в матче с махачкалинским «Динамо» из-за болей в спине

По данным «СЭ», информация журналиста Ивана Карпова о том, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо отказался выходить на замену в перерыве матча с махачкалинским «Динамо» (2:1) в 14-м туре РПЛ, не соответствует действительности.