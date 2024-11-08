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Клаудиньо не вышел на замену в матче с махачкалинским «Динамо» из-за болей в спине

По данным «СЭ», информация журналиста Ивана Карпова о том, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо отказался выходить на замену в перерыве матча с махачкалинским «Динамо» (2:1) в 14-м туре РПЛ, не соответствует действительности.

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