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ЦБ может запретить банкам продажу ряда продуктов физлицам

ЦБ может запретить банкам продажу ряда продуктов физлицам

Во время своего выступления на XX Международном банковском форуме председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила о том, что регулятор может запретить банкам продавать ряд продуктов физлицам.

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