ЦБ может запретить банкам продажу ряда продуктов физлицам

Во время своего выступления на XX Международном банковском форуме председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила о том, что регулятор может запретить банкам продавать ряд продуктов физлицам.
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