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Медведев: Все причастные к теракту в «Крокусе» станут легальной целью РФ

Медведев: Все причастные к теракту в «Крокусе» станут легальной целью РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 24 марта заявил, что все причастные к совершению террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле» станут легальной целью для России.

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