Татарстанда бүген яңгыр, яшен һәм томан көтелә

Җомга көнне, 31 июльдә, республикада аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгырлар көтелә. Кайбер районнарда яшен һәм боз явуы, төнлә һәм иртән урыны белән томан төшүе ихтимал, дип хәбәр итә ТР Гидрометеорология үзәге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии