Правительство намерено ограничить зарубежным экосистемам доступ в Россию

Российское правительство намерено ограничить доступ зарубежных цифровых экосистем в страну и дать преимущество отечественным платформам, сообщает издание "Известия" со ссылкой на концепцию кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ.
Российское правительство намерено ограничить доступ зарубежных цифровых экосистем в страну и дать преимущество отечественным платформам, сообщает издание "Известия" со ссылкой на концепцию кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ.
Свежие комментарии