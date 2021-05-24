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Правительство намерено ограничить зарубежным экосистемам доступ в Россию

Правительство намерено ограничить зарубежным экосистемам доступ в Россию

Российское правительство намерено ограничить доступ зарубежных цифровых экосистем в страну и дать преимущество отечественным платформам, сообщает издание "Известия" со ссылкой на концепцию кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ.

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