БОЛЬШЕ МИГРАНТОВ – БОЛЬШЕ ДЕНЕГ: ОБОРОТНИ В ПОГОНАХ НАВОДНИЛИ РОССИЮ НЕЛЕГАЛАМИ

Владимир Соловьев

Как только миграционную службу вернули в состав МВД, поток мигрантов увеличился в разы. Значит, кому то в верхних эшелонах власти такое слияние было выгодно переподчинить миграционную службу! Отсюда вывод: Россией должен управлять новый Сталин, наподобие Пригожина. Либералы у Власти Россию не ценят, они её продают со времён Ельцина!!