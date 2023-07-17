БОЛЬШЕ МИГРАНТОВ – БОЛЬШЕ ДЕНЕГ: ОБОРОТНИ В ПОГОНАХ НАВОДНИЛИ РОССИЮ НЕЛЕГАЛАМИ

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Как только миграционную службу вернули в состав МВД, поток мигрантов увеличился в разы. Значит, кому то в верхних эшелонах власти такое слияние  было выгодно переподчинить миграционную службу! Отсюда вывод: Россией должен управлять новый Сталин, наподобие Пригожина. Либералы у Власти Россию не ценят, они её продают со времён Ельцина!!
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