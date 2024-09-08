Алаудинов предупредил Европу о последствиях возможной катастрофы на Курской АЭС

Последствия возможной катастрофы на Курской атомной электростанции (АЭС) в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) затронут прежде всего Европу, предупредил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии