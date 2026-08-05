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Новости ТМ

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В Кировграде полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» для детсадовцев

5 августа сотрудники ОВД Кировграда, председатель Совета ветеранов и член Общественного совета посетили детский сад №26 «Радуга» в рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка — 2026», приуроченной ко Дню физкультурника.

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