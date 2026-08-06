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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Детройт» нанял рекрутинговую фирму для поиска генменеджера. Клуб ищет специалиста, ориентированного на аналитику и работу с данными

Как сообщает TSN со ссылкой на Detroit Free Press, «Детройт» нанял рекрутинговую компанию для поиска и отсева кандидатов на должность генерального менеджера.

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