Русская весна

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США намерены усилить военное присутствие в Персидском заливе

США намерены усилить военное присутствие в Персидском заливе

США предпримут шаги для активизации своего присутствия в Персидском заливе из-за возросшей активности Ирана в регионе, заявил на брифинге в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби.

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