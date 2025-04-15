В Рязани двое иностранных граждан предстанут перед судом за неправомерный оборот средств платежей и использование поддельных документов

Следователем следственного отдела ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении двоих 22-летних иностранных граждан, которые обвиняются в неправомерном обороте средств платежей и обороте поддельных документов группой лиц по предварительному сговору.