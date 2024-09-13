Александр Беглов вступит в должность губернатора Петербурга 18 сентября

Александр Беглов вступит в должность губернатора Санкт-Петербурга в среду, 18 сентября. Члены комитета по законодательству утвердили проведение церемонии во время первого в осеннюю сессию заседании Законодательного собрания.
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