На Ямале задержали мужчину, который находился в розыске по подозрению в хранении наркотиков

В Новом Уренгое росгвардейцы задержали молодого человека, который находился в федеральном розыске. Сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя маршрут в районе Ленинградского проспекта, по имеющейся ориентировке остановили 29-летнего мужчину.