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На Ямале задержали мужчину, который находился в розыске по подозрению в хранении наркотиков

На Ямале задержали мужчину, который находился в розыске по подозрению в хранении наркотиков

В Новом Уренгое росгвардейцы задержали молодого человека, который находился в федеральном розыске. Сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя маршрут в районе Ленинградского проспекта, по имеющейся ориентировке остановили 29-летнего мужчину.

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