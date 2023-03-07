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Терзич о вылете «Боруссии» из ЛЧ: «Челси» заслужил пройти дальше, но мы бы тоже заслужили проход. Это были очень равные матчи»

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич высказался о вылете из Лиги чемпионов.  Дортмундская команда потерпела поражение от «Челси» в ответном матче 1/8 финала турнира (0:2, первая игра – 1:0).

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